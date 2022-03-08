О компании

Торговая марка Perel

Входит в ГК ТЕКАТО (Территория качественных товаров), представляет продукцию среднего ценового сегмента и оптимального соотношения «цена-качество».



В логотипе Perel заложен наш основной принцип работы «Work Honestly» - «Работаем честно». Это всегда открытые и честные взаимоотношения с нашими партнерами. Честность по отношению к конечным потребителям. Вся продукция представлена в категории «качественный продукт» - это означает производить товары такого качества, которые смело можно использовать у себя в доме.



Реализация продукции осуществляется исключительно через дилерскую сеть.