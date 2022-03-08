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Цветная кладочная смесь
Perel SL
Палитра 14 цветов
Perel VL
Палитра 14 цветов
Perel NL
Палитра 14 цветов
Теплая кладочная смесь
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Сертификаты
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Новости
Статьи
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Видео-инструкции
Контакты
Главная
8 (800) 350-27-27
Заказать звонок
Каталог товаров
Цветная кладочная смесь
Perel SL
Палитра 14 цветов
Perel VL
Палитра 14 цветов
Perel NL
Палитра 14 цветов
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
Монтажный клей
Штукатурки
Гипсовая штукатурка
Цементная штукатурка
Шпаклевки
Гипсовая шпаклевка
Полимерная шпаклевка
Цементная шпаклевка
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Описание системы Perel RodStone
Дренажный раствор RodStone Основа
Клей для брусчатки RodStone Адгезив
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г. Москва, Будайский пр., 7, к. 2
info@td-perel.ru
Главная
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Цветная кладочная смесь
Perel SL
Perel VL
Perel NL
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
Монтажный клей
Штукатурки
Гипсовая штукатурка
Цементная штукатурка
Шпаклевки
Гипсовая шпаклевка
Полимерная шпаклевка
Цементная шпаклевка
Наливные полы
Гидроизоляция
Смеси для брусчатки
Описание системы Perel RodStone
Дренажный раствор RodStone Основа
Клей для брусчатки RodStone Адгезив
Противоморозной добавки для раствора
Универсальные смеси
Грунтовка
Декоративная штукатурка
Акриловая
Силиконовая
Цементная
Фактурные материалы
Краски
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Сертификаты
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Новости
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Конструктор фасадов
Видео-инструкции
Контакты
...
Каталог товаров
Цветная кладочная смесь
Perel SL
Палитра 14 цветов
Perel VL
Палитра 14 цветов
Perel NL
Палитра 14 цветов
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
Монтажный клей
Штукатурки
Гипсовая штукатурка
Цементная штукатурка
Шпаклевки
Гипсовая шпаклевка
Полимерная шпаклевка
Цементная шпаклевка
Готовые шпаклевки
Наливные полы
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Описание системы Perel RodStone
Дренажный раствор RodStone Основа
Клей для брусчатки RodStone Адгезив
Заполнение швов (Водопроницаемый)
Палитра Perel RodStone
Заполнение швов (ВодоНЕпроницаемый)
Палитра Perel RodStone Шов-Литой
Противоморозной добавки для раствора
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Цветная кладочная смесь
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Цветная кладочная смесь
Perel SL
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Perel SL
Палитра 14 цветов
Perel VL
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Perel VL
Палитра 14 цветов
Perel NL
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Perel NL
Палитра 14 цветов
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Назад
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
Монтажный клей
Штукатурки
Назад
Штукатурки
Гипсовая штукатурка
Цементная штукатурка
Шпаклевки
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Шпаклевки
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Смеси для брусчатки
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Смеси для брусчатки
Описание системы Perel RodStone
Дренажный раствор RodStone Основа
Клей для брусчатки RodStone Адгезив
Заполнение швов (Водопроницаемый)
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Заполнение швов (Водопроницаемый)
Палитра Perel RodStone
Заполнение швов (ВодоНЕпроницаемый)
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Заполнение швов (ВодоНЕпроницаемый)
Палитра Perel RodStone Шов-Литой
Противоморозной добавки для раствора
Универсальные смеси
Грунтовка
Декоративная штукатурка
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Декоративная штукатурка
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Силиконовая
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г. Москва, Будайский пр., 7, к. 2
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О компании
Торговая марка Perel

Входит в ГК ТЕКАТО (Территория качественных товаров), представляет продукцию среднего ценового сегмента и оптимального соотношения «цена-качество».

В логотипе Perel заложен наш основной принцип работы «Work Honestly» - «Работаем честно». Это всегда открытые и честные взаимоотношения с нашими партнерами. Честность по отношению к конечным потребителям. Вся продукция представлена в категории «качественный продукт» - это означает производить товары такого качества, которые смело можно использовать у себя в доме.

Реализация продукции осуществляется исключительно через дилерскую сеть.

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Видео материалы
3.0 Цветная кладочная смесь для кирпича
3.1 В чём различие цветных кладочных смесей Perel, Prime и Promix
3.2 Применение цветной кладочный смеси для кладки кирпича (Инструкция)
3.3 Тройной контроль качества при производстве цветных кладочных смесей
3.4 Подбор цветной кладочной смеси по водопоглощению кирпича
3.5 Цветная кладочная смесь для керамического кирпича
3.6 Кладочная смесь и раствор для кладки клинкерного кирпича
3.7 Цветная кладочная смесь для кирпича ручной формовки
3.8 Белая кладочная смесь для кирпича
3.9 Кладочная смесь для кирпича: белая, супер белая и серая
3.11 Восприятие цвета кладочной смеси в зависимости от вида и глубины расшивки
4.0 Теплая кладочная смесь и раствор для керамических блоков
4.2 Теплый кладочный раствор для кладки керамических и теплых блоков (Инструкция)
4.3 Теплый кладочный раствор: контроль качества
Цветная декоративная затирка
Применение цветной декоративной затирки для широких швов с помощью строительного пистолета
Декоративный камень и заполнение швов цветной затиркой Perel
Почему цветную декоративную затирку нельзя заменять цветным кладочным раствором
Индивидуальный подход
Наши специалисты свяжутся с вами и найдут оптимальные для вас условия сотрудничества
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