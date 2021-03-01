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Цветная кладочная смесь
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Палитра 14 цветов
Perel VL
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Контакты
8 (800) 350-27-27
Заказать звонок
Каталог товаров
Цветная кладочная смесь
Perel SL
Палитра 14 цветов
Perel VL
Палитра 14 цветов
Perel NL
Палитра 14 цветов
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
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Штукатурки
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г. Москва, Будайский пр., 7, к. 2
info@td-perel.ru
Каталог товаров
Цветная кладочная смесь
Perel SL
Perel VL
Perel NL
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
Монтажный клей
Штукатурки
Гипсовая штукатурка
Цементная штукатурка
Шпаклевки
Гипсовая шпаклевка
Полимерная шпаклевка
Цементная шпаклевка
Наливные полы
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Описание системы Perel RodStone
Дренажный раствор RodStone Основа
Клей для брусчатки RodStone Адгезив
Противоморозной добавки для раствора
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Контакты
...
Каталог товаров
Цветная кладочная смесь
Perel SL
Палитра 14 цветов
Perel VL
Палитра 14 цветов
Perel NL
Палитра 14 цветов
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
Монтажный клей
Штукатурки
Гипсовая штукатурка
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Шпаклевки
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Палитра Perel RodStone
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Палитра Perel RodStone Шов-Литой
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Палитра 14 цветов
Perel VL
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Perel VL
Палитра 14 цветов
Perel NL
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Палитра 14 цветов
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Затирки и расшивки
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Затирки и расшивки
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Клей для брусчатки RodStone Адгезив
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Заполнение швов (Водопроницаемый)
Палитра Perel RodStone
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Цветная кладочная смесь
Perel SL
Perel VL
Perel NL
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
Монтажный клей
Штукатурки
Гипсовая штукатурка
Цементная штукатурка
Шпаклевки
Гипсовая шпаклевка
Полимерная шпаклевка
Цементная шпаклевка
Готовые шпаклевки
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Описание системы Perel RodStone
Дренажный раствор RodStone Основа
Клей для брусчатки RodStone Адгезив
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Perel Plast, 30 кг, белая, пластичная гипсовая штукатурка с увеличенным временем жизни
В наличии
485 ₽
485 ₽
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Подробнее
Perel Plast, 30 кг, серая, пластичная гипсовая штукатурка с увеличенным временем жизни
В наличии
446 ₽
446 ₽
Заказать
Подробнее
Perel TeploPlast, 30 кг, белая, облегченная гипсовая штукатурка с перлитом
В наличии
526 ₽
526 ₽
Заказать
Подробнее
Perel TeploPlast, 30 кг, серая, облегченная гипсовая штукатурка с перлитом
В наличии
487 ₽
487 ₽
Заказать
Подробнее
8 (800) 350-27-27
Заказать звонок
info@td-perel.ru
г. Москва, Будайский пр., 7, к. 2
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