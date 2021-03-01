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8 (800) 350-27-27
г. Москва, Будайский пр., 7, к. 2
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Каталог товаров
Цветная кладочная смесь
Perel SL
Палитра 14 цветов
Perel VL
Палитра 14 цветов
Perel NL
Палитра 14 цветов
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
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г. Москва, Будайский пр., 7, к. 2
info@td-perel.ru
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Цветная кладочная смесь
Perel SL
Perel VL
Perel NL
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
Монтажный клей
Штукатурки
Гипсовая штукатурка
Цементная штукатурка
Шпаклевки
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Полимерная шпаклевка
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Цветная кладочная смесь
Perel SL
Палитра 14 цветов
Perel VL
Палитра 14 цветов
Perel NL
Палитра 14 цветов
Теплая кладочная смесь
Затирки и расшивки
Палитра 12 цветов
Клеи для плитки и камня
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Штукатурки
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Клей для брусчатки RodStone Адгезив
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Заполнение швов (Водопроницаемый)
Палитра Perel RodStone
Заполнение швов (ВодоНЕпроницаемый)
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Заполнение швов (ВодоНЕпроницаемый)
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8 (800) 350-27-27
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Теплая кладочная смесь
Теплый раствор Perel - незаменимый строительный материал для выполнения кладки из теплых блоков, таких как керамические блоки, арболит и т.п.
Обзор теплой кладочной смеси
Инструкция по кладке
Тройной контроль качества
Для арболита
ФИЛЬТР
Цена
530
556
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Цветная кладочная смесь
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Perel VL
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Теплая кладочная смесь
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Клеи для плитки и камня
Монтажный клей
Штукатурки
Гипсовая штукатурка
Цементная штукатурка
Шпаклевки
Гипсовая шпаклевка
Полимерная шпаклевка
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Теплая кладочная смесь Perel TKS 2020, 25 кг
В наличии
530 ₽
530 ₽
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Теплая кладочная смесь Perel TKS 6020, 20 кг
В наличии
556 ₽
556 ₽
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Теплая кладочная смесь Perel TKS 8020, 17.5 кг
В наличии
556 ₽
556 ₽
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